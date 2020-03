Der Taschen-Trend 2020, der aus Perlen gemacht ist

Die Pearl Bags aus den 70s sind wieder zurück. Die Eyecatcher versprühen ultimatives Sommer-Feeling!

Sie baumeln derzeit an den Armen vieler Instagram-Stars und lassen selbst jede Jeans-Kombi zu einem Highlight werden. Die Rede ist von den Pearl Bags, die irgendwo zwischen "Schmuck" und "Accessory" pendeln.Losgetreten hat den Trend die Londoner Designerin Hannah Weiland mit ihrem Label Shrimps, das die Taschen Anfang 2019 präsentierte. Von da an ging es rasant per Social Media aufwärts.Von den Insta-Stars abgekupfert, greifen jetzt immer mehr zur Tasche, die jedem Outfit einen Meerjungfrau-Touch verleiht.Dass man dafür nicht unbedingt in die nächste Boutique laufen muss, beweisen zahlreiche Tutorial-Videos auf YouTube. Mit etwas Geschick lässt sich eine Pearl Bag auch selber machen!