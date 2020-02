Deutsch zu Hause ist eher Seltenheit

Der Anteil der Schüler mit Migrationshintergrund in der 2. Generation spricht nach wie vor die Landessprache der Eltern. Europaweit liegt Österreich damit auf Platz 2.

Landessprache wichtig bei 2. Generation

72 % aller Schüler mit Migrationshintergrund sprechen auch in der zweiten Generation zu Hause eine andere Sprache als die Landessprache (Deutsch).Das ist der zweithöchste Wert im europäischen Vergleich. Nur in Luxemburg liegt er noch höher, zeigt eine Auswertung der Agenda Austria. In Deutschland dagegen spricht nur etwas mehr als die Hälfte der Migrantenschüler zu Hause nicht Deutsch.