Die aktuellen Corona-Fälle in den Wiener Bezirken

Über 4.500 Personen haben sich in Österreich bereits mit Covid-19 angesteckt. Auch in der Bundeshauptstadt wächst die Zahl der Corona-Fälle täglich.

Nach Angaben des amtlichen Covid-19-Dashbord des Gesundheitsministeriums ist die Zahl der Corona-Kranken in Österreich in den letzten Stunden weiter gestiegen Demnach sind aktuell (Stand 8.45 Uhr) bereits über 4.500 Personen (4.517) im Land mit dem Virus infiziert, allein in Tirol sind es 1.080 bestätigte Fälle.Und auch in Wien wächst die Zahl der Erkrankungen durch das Coronavirus täglich. Mittlerweile leiden schon 562 Menschen in der Bundeshauptstadt aan dem Virus.Die meisten Fälle wurden dem Ministerium dabei aus der Landstraße gemeldet, hier gibt es derzeit 53 Corona-Infizierte. Danach folgen die Donaustadt (48), Floridsdorf (45) und die Leopoldstadt (42) - siehe Karte oben.