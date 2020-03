Die beliebtesten Street-Styles der Modewochen

Was It-Girls tragen ist Trend. Ein aktuelles Lyst-Ranking verrät, welche Styles der letzten Fashion Weeks besonders gefragt sind.

1 Metallic-Kleider - Leonie Hanne

2 Federkleider - Chiara Ferragni

3 Chaps - Winnie Harlow

4 ÖCargo-Hosen - Camila Coelho

Noch bevor das Coronavirus zur Pandemie wurde und damit die halbe Welt auf den Kopf stellt, wurden im Februar auf den Fashion Weeks die neuen Trends präsentiert.Die Mode-Suchmaschine Lyst hat das zum Ausgangspunkt genommen und das Such- und Kaufverhalten im Februar von über 104 Millionen Menschen analysiert. Zusammen mit dem Datendienstleister Launchmetrics haben sie die Nachfrage nach über neun Millionen Artikeln in 120 Ländern gemessen. Das Ergebnis: Was Influencer während der Modewochen tragen, ist besonders gefragt!Über zwei Millionen FollowerInnen auf Instagram wollen wissen, was die deutsche Influencerin trägt. Innerhalb von 24 Stunden, nachdem sie in einem Kleidungsstück während einer Fashion Week fotografiert wurde, schoss die Anzahl an Suchanfragen nach den jeweiligen Artikeln in die Höhe. Metallic-Kleider wurden zum Beispiel über Lyst um 505% mehr gesucht, nachdem sie in New York eine braune, metallisch glänzende Robe von Oscar de la Renta trug. Auch die bei ihr beliebten Oversized-Blazer (+389%), Kleider mit Federn (+177%) und Mules (+229%) wurden vermehrt gesucht, nachdem sie von Hanne getragen und online gepostet wurden.Chiara Ferragnis Street-Styles werden seit Jahren auf der ganzen Welt verfolgt. Während der Mailänder Modewoche postet sie zwar nur sechs Fotos von sich, diese erzielten aber eine große Wirkung: Ihr graues Federkleid von Prada zum Beispiel wurde nach ihrem Instagram-Post um 150% mehr gesucht.Die Outfits von Model Winnie Harlow lösten durchschnittlich eine 144% höhere Nachfrage nach ähnlichen Modellen aus. Bei der Burberry-Show während der Londoner Fashion Week trug sie braune Lederhosen, die "Chaps", also Cowboyhosen, nachempfunden waren. In den darauffolgenden 24 Stunden wurden solche Lederhosen um 280% mehr gesucht.Über 8.7 Millionen Menschen folgen der Brasilianerin Camila Coelho auf Instagram. Ihre modischen Entscheidung haben eine dementsprechend große Wirkung. Davon gibt es viele: Coelho trug während den New Yorker und Pariser Modewochen über 50 verschiedene Outfits. Die beigen Cargo-Hosen von Prabal Gurung zum Beispiel, die sie zur Show des Designers trug, wurden danach um 138% mehr gesucht.