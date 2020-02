Die neue e-card mit Foto ist keine Bürgerkarte mehr

Die neue e-card mit Foto kann nicht mehr für die digitale Abwicklung von Amtsgeschäften verwendet werden.

Handy-Signatur statt Bürgerkarte

Zwei Jobs? Hol dir Geld zurück

Bis Ende 2023 sollen alle alten e-cards gegen neue mit Foto ausgetauscht werden ("Heute.at" hat berichtet) . Außerdem neu: Sie kann nicht mehr für die digitale Abwicklung von elektronischen Amtsgeschäften verwendet werden.Wie "Der Standard" und die "VN" am Freitag berichten, verliert die neue e-Card ihre Funktion als Bürgerkarte. Die Sozialversicherung verweist darauf, dass als kostenlose Alternative die kostenlose Handy-Signatur zur Verfügung steht.Für die e-Card wird auch heuer am 15. November ein Service-Entgelt für das Folgejahr fällig. 11,95 Euro macht das Entgelt für 2020 aus, das durch den Dienstgeber von jedem Beschäftigten eingehoben wird. Für Beschäftigte mit mehreren Jobs lohnt sich der Blick auf die Lohnzettel besonders, denn: Wer zwei Jobs hat, bezahlt doppelt.Wie die Arbeiterkammer Niederösterreich empfiehlt, können Arbeitnehmer mit mehreren Jobs die Rückerstattung bei der Gebietskrankenkassa beantragen.Das Formular für den Rückerstattungsantrag an den Krankenversicherungsträger findest du HIER