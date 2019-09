Red Carpet: Highlights der Filmfestspiele Venedig

Stars wie Chiara Ferragni, Lily Rose Depp und eine Reihe von Victoria?s Secret-Models begeistern am Roten Teppich.

Am Samstag Abend fiel der letzte Vorhang bei den Filmfestspielen in Venedig. Dass der Goldene Löwe diesmal an einen Comic-Blockbuster ging, mag manche überrascht haben, eine Hollywood-Kritik sollte jedoch unerheblich für die Performance sein.Auch am Modehimmel gab es wieder viele Überraschungen. Ein Bündel aus interessanten Kreationen der Designer, manche tragbarer, andere wiederum waren wie im Falle von Model Iman Abdulmajid eher als Kunstobjekt gedacht. Chiara Ferragni sorgte bei der Premiere ihres Dokumentar-Films "Unposted" mit einem kurzen Moment der Entblößung für Schlagzeilen Auch ein König und eine Königin gab es am Roten Teppich zu küren: Den anmutigsten Auftritt legte unbestritten Lily Rose Depp bei der Premiere von "The King" hin, wo sie eine Hauptrolle hat. Die 20-jährige Tochter von Johnny Depp und Vanessa Paradis schlenderte elfenhaft in einer blassrosa Chanel-Haute-Couture-Robe im klassischen Stil Hollywoods mit einem dazu passenden Schal und Jimmy Choo Stilettos über den Laufsteg.Nicht umsonst ist sie Chanel-Muse und Botschafterin des französischen Luxus-Labels. Ihr Schauspielkollege und zweite Hauptrolle (Gerüchten zufolge auch ihr Freund) Timothee Chalarmet begleitete sie in einemgrauen Seidenanzug.Genauso bezaubernd war einer der stilvollen Auftritte der italienischen Schauspielerin und Modeikone Alessandra Mastronardi, die Patin der Filmfestspiele ist. Die 33-jährige ist bekannt für ihren eleganten, zeitlosen Stil. Sie erschien ebenfalls in einem rosafarbenen Kleid.In der Bildstrecke findest du diese und andere modische Highlights der vielen Glanzmomente der letzten zehn Abende in der Lagunenstadt. Ein Rückblick auf Tage, die ganz im Zeichen von spannenden Filmen, einem großem Staraufgebot und extravaganter Mode standen.