Diese 5 Geräte solltest du unbedingt vom Strom nehmen

Bei kaum einem Elektrogerät ziehen wir regelmäßig den Stecker, wenn wir aus dem Haus gehen. In einigen Fällen kann das aber durchaus sinnvoll sein – sowohl aus Sicherheitsgründen als auch, um Strom zu sparen.
Besonders bei Geräten mit hoher Leistung oder solchen, die im Standby-Modus weiter Strom verbrauchen, lohnt es sich, den Stecker zu ziehen. Hier sind fünf Geräte, bei denen Experten das empfehlen.
Wie Utopia.de schreibt, sollte man vor allem die Kaffeemaschine vom Strom nehmen. Sie verbraucht nicht nur unnötig Energie im Standby-Modus, sondern kann sogar zur Brandgefahr werden.
Im Badezimmer herrscht oft hohe Luftfeuchtigkeit. Ein eingesteckter Föhn kann durch technische Defekte zur Gefahr werden. Auch das Bügeleisen sollte abgesteckt werden – obwohl neuere Modelle einen Überhitzungsschutz haben, bietet das Abstecken zusätzliche Sicherheit.
Fernseher, Stereoanlagen und andere Unterhaltungselektronik verbrauchen im Standby-Modus ebenfalls Strom. Am besten also: vom Netz nehmen, wenn du nicht da bist.
Auch Ladegeräte von Handys, Tablets und Laptops sollten abgesteckt werden. Billige Ladekabel können sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt eine Steckerleiste mit Kippschalter.