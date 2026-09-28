i Besonders bei Geräten mit hoher Leistung oder solchen, die im Standby-Modus weiter Strom verbrauchen, lohnt es sich, den Stecker zu ziehen. iStock/Tuomas Mattila Strom sparen Diese 5 Geräte solltest du unbedingt vom Strom nehmen Bevor du das Haus verlässt, solltest du bei einigen Elektrogeräten den Stecker ziehen. Das spart Strom und kann sogar Brände verhindern. Von Heute Life 28.09.2026, 13:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bei kaum einem Elektrogerät ziehen wir regelmäßig den Stecker, wenn wir aus dem Haus gehen. In einigen Fällen kann das aber durchaus sinnvoll sein – sowohl aus Sicherheitsgründen als auch, um Strom zu sparen.

Besonders bei Geräten mit hoher Leistung oder solchen, die im Standby-Modus weiter Strom verbrauchen, lohnt es sich, den Stecker zu ziehen. Hier sind fünf Geräte, bei denen Experten das empfehlen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wie Utopia.de schreibt, sollte man vor allem die Kaffeemaschine vom Strom nehmen. Sie verbraucht nicht nur unnötig Energie im Standby-Modus, sondern kann sogar zur Brandgefahr werden.

Föhn und Bügeleisen

Im Badezimmer herrscht oft hohe Luftfeuchtigkeit. Ein eingesteckter Föhn kann durch technische Defekte zur Gefahr werden. Auch das Bügeleisen sollte abgesteckt werden – obwohl neuere Modelle einen Überhitzungsschutz haben, bietet das Abstecken zusätzliche Sicherheit.

Unterhaltungselektronik und Ladegeräte

Fernseher, Stereoanlagen und andere Unterhaltungselektronik verbrauchen im Standby-Modus ebenfalls Strom. Am besten also: vom Netz nehmen, wenn du nicht da bist.

Mit diesen Küchen-Tipps sparst du Strom und dein Geld i ?

Auch Ladegeräte von Handys, Tablets und Laptops sollten abgesteckt werden. Billige Ladekabel können sogar ein Sicherheitsrisiko darstellen. Wer auf Nummer sicher gehen will, nutzt eine Steckerleiste mit Kippschalter.