Diese bunten Ostereier sind nur für Erwachsene

Aufgrund der Corona-Krise haben die Österreicher nun mehr Zeit für Intimität, das freut auch die Sex Toys-Hersteller. Passend zur Osterzeit boomen gerade die "Vibro Eier".

Vibro Eier und Sex Challenges

Wegen der raschen Verbreitung des Coronavirus und den von Regierungen beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wird geraten, auch am Osterwochenende so viel Zeit wie möglich in den eigenen vier Wänden zu verbringen.Mit Quality Time zuhause scheinen einige das Lesen eines guten Buches, einen Brettspielabend oder eine Netflix-Bingewatching-Session zu meinen, andere verbringen mehr Zweisamkeit mit ihrem Partner oder sinnlicher Einsamkeit, wenn man alleine lebt. Und diese scheint dann im Anbetracht der Krise neue Höhen zu finden . Auch die Sex-Spielzeug-Industrie erlebt derzeit einen wirtschaftlichen Aufschwung ("Heute" hat berichtet) Der Sex Toy-Hersteller "Amorelie" verzeichnete in den letzten Wochen beispielsweise einen 65-prozentigen Anstieg beim Verkauf von speziellen Liebes-Boxen, wie der "14 Days Sex Life Challenge". Auch App gesteuerte Vibratoren (plus 50 Prozent) oder - gerade jetzt zur Osterzeit - fernsteuerbare Vibro Eier (plus 30 Prozent -) freuen sich über reißende Nachfrage. Jedoch nicht nur bei Paaren, die aufgrund der Corona-Krise derzeit voneinander getrennt sind.Apropos: Ist Küssen gefährlicher als Sex? Und sollten wir derzeit lieber ganz darauf verzichten? Das New York City Department of Health beantwortet diese und noch viele weitere Fragen in einem übersichtlichen Paper. "Hier sind ein paar Tipps, wie ihr Sex geniessen könnt, ohne Covid-19 weiter zu verbreiten", heißt es in der ersten Zeile. Mehr dazu erfahrt ihr HIER 1. Vibro Ei "Inco" der Marke VOU2. Vibro Ei "Zirra" der Marke Svara3. Vibro Ei "Peach" der Marke MOQQA