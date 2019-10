Diese Handtaschen designt Kate Moss gleich selber

Nicht nur als Model, jetzt ist sie auch als Designerin unterwegs. Kate Moss hat eine rockige, wenn auch brave Handtasche designt.

Kate Moss ist mit dem Designer-Label Zadig & Voltaire eine ganze besondere Zusammenarbeit eingegangen: Das Top-Model war nicht - wie üblich - Testimonial, sondern designte ihre eigene Handtasche gleich mit.Kate Moss, die sich in den letzten Jahren dem Aufbau ihrer eigenen Model-Agentur widmet, ist jetzt wieder in ihrem alten Revier unterwegs.Für ihre Produkte wollte "La Moss" einen 'model off duty' Look kreieren, als ein legeres Outfit. Beim Shooting selber war Kate Moss dann nur mit minimalem Make-Up unterwegs.Zur Launch-Party kam die Mode-Crowd vorbei: Supermodel Coco Rocha und Eva Herzigova sowie Fotografin Ellen von Unwerth haben sich blicken lassen.