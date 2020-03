Diese Influencer machen mit dir gemeinsam Sport

Influencer bieten während der Corona-Zeit gratis Klassen via Instagram-Live an.

Dir fällt langsam die Decke auf den Kopf und dir geht deine Fitness-Routine ab? Dann sollest du auf diesen Instagram-Accounts vorbeischauen.

Yoga mit Anna Posch

Workout mit Otmane Kabietadiko

Quarantraining mit Ivo Buchta

Nur weil wir während der Corona-Krise unsere eigene vier Wände nicht mehr verlassen sollen, heißt es noch lange nicht, dass wir jetzt den ganzen Tag nur noch auf dem Sofa sitzen müssen. Damit wir uns trotzdem regelmäßig bewegen und gegenseitig motivieren, positiv zu denken, teilen derzeit ein paar österreichische Influencer und Trainer ihre Sporteinheiten via Instagram-Live - und das gratis!Über ihren Account "poschstyle" teilt die Bloggerin, Make-up-Artistin und Yoga-Lehrerin in nächster Zeit immer wiederLive-Yoga-Stunden, die sogar für 24 Stunden gespeichert werden.Der Fitnesstrainer hat sich vorgenommen, drei Mal die Woche Live-Workouts auf seinen Instagram-Account "Otmane_Skillbeast" zu stellen. Und zwar immer um 18:00 Uhr.Das österreichische Model hat vor einiger Zeit das Fitnessstudio "Shaped by iB" gegründet - das derzeit, wie alle anderen Clubs, geschlossen ist. In Zeiten des Corona-Virus bieten Ivo Buchta und sein Team deshalb unter "shapedbyib" täglich um 18:30 Uhr ein Live-Quarantraining - wie sie es nennen - an.