Koalitionsrechner: Sofort sehen, wer regieren kann

Nach der Wahl ist vor der Wahl, zumindest für die Parteien, die um eine Regierungsbeteiligung ringen. Wer mit wem? Der Koalitionsrechner zeigt es.

Es zeigt sich:

Das will die Bevölkerung

Für die Wählerinnen und Wähler ist am Wahltag klar: "Der Erste soll den Kanzler stellen." Doch welche Parteien könnten künftig miteinander regieren?würde sich nach derzeitigem Stand ausgehen! 92 Sitze braucht man zur Mehrheit, ÖVP und Grüne hätten 97.Auchgeht sich nach wie vor aus, man käme auf 101 Mandate im Nationalrat.hätte nach derzeitigem Stand die größte mathematische Mehrheit, nämlich 113 Mandate.Doch: Was wollen eigentlich die Österreicher und Österreicherinnen? In einer Wahlmotiv-Analyse sagten 26 Prozent der Wähler, sie "wissen es nicht", wer mit wem Österreich regieren soll. Damit ist "keine Ahnung" die meistgenannte Koalitions-Antwort.Dahinter geht es knapp her. 24 Prozent sind für ÖVP-FPÖ, 21 Prozent für ÖVP, Grüne und NEOS, 17 Prozent für ÖVP-SPÖ. Aber: Könnte die Expertenregierung unter Brigitte Bierlein weitermachen, wären 43 Prozent dafür.Massiv hat das Wahlergebnis die Wünsche der Österreicher zur nächsten Regierung verschoben. Noch im Juli gaben nur 12 Prozent an, nicht zu wissen, wer Österreich regieren soll. Damals waren zudem 20 Prozent der Befragten trotz Ibiza und anderen Skandalen für eine Neuauflage der türkis-blauen Koalition. 16 Prozent wollten damals, dass die ÖVP nach der Wahl mit der SPÖ regiert.Andererseits könnten sich vor zwei Monaten auch 28 Prozent vorstellen, dass die ÖVP künftig mit Neos und/oder Grünen zusammengeht. Weniger beliebt war damals eine SPÖ-FPÖ-Regierung (6 Prozent).