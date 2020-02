Video: Diese Sanitäter retten sogar einen Krapfen

"Wir können helfen... immer..." – schrieben Rot-Kreuz-Mitarbeiter aus Wels auf Facebook und posteten ein Video von der "Rettungsaktion" eines Krapfens.

Schon ein Rot-Kreuz-Clip ging viral

Eine Frau redet immer wieder auf den Patienten ein, fragt ihn, was er denn habe. Wenig später stürmen auch schon zwei Sanitäterinnen in den Raum.Während eine der beiden Rettungskräfte schon einmal mit dem Beatmungsgerät beginnt, setzt ihre Kollegin eine Fusion.Unter dem Titel "Wir können immer helfen... immer..." postete das Rote Kreuz Wels ein Video der 72 Sekunden dauernden Rettungsaktion auf seiner Facebookseite.Als gegen Ende des Clips ein weiterer Sanitäter in den Raum stürmt, bewaffnet mit einem Staubzuckerzerstreuer, werden die ersten Zuseher etwas stutzig.Und Augenblicke danach folgt auch die Auflösung. Bei dem "Notfall" handelt es sich um keinen echten Patienten, sondern um einen Krapfen. Allen Zusehern wünschen die Rot-Kreuz-Mitarbeiter mit dem Krapfen-Clip einen schönen Faschingsdienstag.Übrigens: Vor wenigen Monaten, Ende November, ging schon einmal ein Rot-Kreuz-Clip im Netz viral. Damals zeigten sich Kollegen aus Steyr im Rahmen der "Git Up-Challenge" tanzend neben Einsatzfahrzeugen (wir berichteten ).