Diese zehn Kicker sind als Weltfußballer nominiert

Wer ist der beste Fußballer des Jahres? Die FIFA gab am Mittwoch die zehn Nominierten als Fußballer des Jahres bekannt.

Die FIFA sucht den besten Fußballer. Am Mittwoch wurden die zehn Nominierten für die FIFA "The Best"-Gala bekannt gegeben. Nun wählen Kapitäne und Trainer der Nationalmannschaften, Medienvertreter und die Fans. Am 23. September werden die Gewinner gekürt.Die Favoriten sind wieder die beiden fünffachen Weltfußballer Lionel Messi und Cristiano Ronaldo. Überraschend unter den besten zehn sind die beiden niederländischen Shootingstars Frenkie de Jong und Mathijs de Ligt.Außerdem nominiert sind Ex-Bulle Sadio Mane, sowie Mohamed Salah, Harry Kane, Eden Hazard und Virgil van Dijk.Nicht unter den besten zehn zu finden ist Österreichs Fußball-Star David Alaba. Genauso wie PSG-Kicker Neymar, Barcelona-Neuzugang Antoine Griezmann und Titelverteidiger Luka Modric.Bei den Trainern nominiert wurden Liverpool-Coach Jürgen Klopp, Ajax-Trainer Erik ten Hag, Tottenham-Coach Mauricio Pochettino, Man-City-Trainer Pep Guardiola, River-Plate-Trainer Marcelo Gallardo sowie die Nationaltrainer Djamel Belmadi (Algerien), Didier Deschamps (Frankreich), Ricardo Gareca (Peru), Fernando Santos (Portugal) und Tite (Brasilien).(wem)