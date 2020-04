Diesen Sommer kommt die Fashion-Inspo vom Opa

Grandpa-Chic ist der Trend der Stunde und Harry Styles sein größter Verfechter. Der coole Retro-Look funktioniert aber auch bei Frauen wunderbar.

Pullunder

Sandalen mit Socken

Cardigan

Nach den Dad Shoes, Mom und Boyfriend Jeans sowie den Girlfriend Tops gesellt sich nun ein weiteres Familienmitglied in den Mode-Zirkus: Grandpa-Style ist der neue Trend für diesen Sommer.Großer Verfechter dieses Trends? Ohne Zweifel Harry Styles. Dieses Jahr sah man den Sänger auf dem Red Carpet schon häufig in Outfits, die wir so wahrscheinlich eins zu eins in den Schränken unserer Großväter finden könnten. Aber anstatt verstaubt und antiquiert auszusehen, wirken die Retro-Looks total frisch und modern.Wir zeigen euch, wir ihr den Trend selber ganz einfach umsetzen könnt und Sandalen mit Socken, Pullunder und Cardigans plötzlich total chic aussehen.Die Sonne scheint, ein kleines Lüftchen weht: Zu warm für den Pulli, zu kalt nur im T-Shirt. Ein Strick-Pullunder ist die perfekte Lösung dafür. Kann auch easy mit T-Shirt darunter getragen werden. Für einen legeren Look am besten eine Nummer größer wie gewohnt tragen.Strick Pullunder Darcy aus Baumwolle, 84 Euro von Collectif Mon Amour , Bedruckte Shorts aus Popeline, 132 Euro von Ganni , Minibag aus Satin-Baumwoll-Gemisch, ca. 92 Euro von Soriano Van Gaever , Sonnenbrille Catharri, 200 Euro von Retrosuperfuture , Cortez Turnschuhe aus Leder von Nike, 89,90 Euro bei Titolo Sandalen mit Socken cool aussehen zu lassen, ist gar nicht so ein Ding der Unmöglichkeit ist. Kleiner Tipp: Finger weg von der Birkenstock-Socken-Kombi, die funktioniert einfach nie.Geripptes Crop Top von Off-White, 205 Euro bei Farfetch , Bermudashorts aus Leinen von Low Classic, 232 Euro bei Mytheresa , Sandalen mit Klettverschluss, ca. 223 Euro von Suicoke , Tennissocken aus Baumwolle, ca. 14 Euro von Entire World , Umhängetasche aus Leder, 49 Euro von COS Der Cardigan muss nicht immer klassisch und romantisch gestylt werden. Mit einer Radlerhose und riesigen Sonnenbrille seid ihr ready für den (hoffentlich baldigen) Apéro in der hippsten Bar der Stadt.Gestrickter Cardigan aus Jacquard, ca. 103 Euro von House of Sunny , Bikeshorts von Nike, 34,95 Euro bei Zalando , Mules aus Wildleder, 195 Euro von Aeyde , Linda Farrow x The Attico Sonnenbrille, 220 Euro von Linda Farrow , Baguettetasche aus Leder, 483,30 Euro von Little Liffner (friday)