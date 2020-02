Dieser Heiratsantrag ist sogar aus dem All zu sehen

Auf Satellitenbilder von Google Maps tauchte plötzlich ein Heiratsantrag auf, den ein Deutscher seiner Liebsten ins Feld gesät hatte.

"Willst du mich heiraten?" – 100 Meter hoch und 200 Meter breit ist der romantische Schriftzug in einem Acker an der Rechtenbacher Straße im deutschen Ort Hörnsheim (Hüttenberg) im deutschen Bundesland Hessen.Der ungewöhnliche Heiratsantrag wird derzeit im Internet von den entzückten Usern gefeiert. Dabei war es völlig ungeplant, dass dieser nun weltweit zu sehen ist.Das alles verdankt Steffen Schwarz (32) dem alles beobachtenden Auge von Googles Satelliten, die seine Liebesbotschaft aus dem All gefilmt hatten. Deren Aufnahmen wurden nun in den Kartendienst Google Maps integriert und von einer kanadischen Tante des Deutschen dort entdeckt.Schwarz, der im Nebenerwerb als Landwirt tätig ist, hatte im vergangenen Jahr mithilfe eines Freundes und einer Sämaschine die Frage aller Fragen in einem Maisfeld ausgebracht. Die riesigen Lettern waren nur aus der Luft zu sehen, die vielen Autofahrer, die täglich über die nahe Straße bretterten, bekamen davon nichts mit.Als der Mais hoch genug gewachsen war, hatte der 32-Jährige seine Lebensliebe eine Drohne über dem Feld aufsteigen lassen – einen Ring hatte er dabei natürlich griffbereit. Die Mühe hatte sich definitiv gelohnt: Sie sagte Ja! Im Juni diesen Jahres soll die Hochzeit folgen.Die romantische Feldpost wurde mittlerweile auf Google Maps sogar als Sehenswürdigkeit markiert, obwohl diese in der Realität schon längst verschwunden ist. Die Saison ist vorbei und auf dem Acker wachse nun Weizen – diesmal ohne geheimen Text – wie der Bräutigam selbst sagt. Auch wenn die Buchstaben verblasst sind, ihre Botschaft bleibt dem Paar wohl für immer. Wir wünschen alles Gute!