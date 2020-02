Dieser Planet ist einsamer als ein Valentinstag-Single

HD 106906 schwirrt ganz alleine in der Dunkelheit herum. In seiner Umgebung ist nichts außer Schwarz. Und noch mehr schwarz.

Planet, der motiviert

Wenn du dich an Valentinstag einsam gefühlt hast, dann denke immer an HD 106906. Dieser Planet ist nämlich so einsam, dass er laut Astronomen gar nicht existieren dürfte. Aber er tut es trotzdem.Das Magellan-Teleskop in Chile spürte den "unmöglichen Planeten" auf. Die Umlaufbahn von HD 106906 liegt so weit vom Mutterstern entfernt, dass sich sich eigentlich nicht hätte bilden können. Üblicherweise entstehen Planeten um junge Sterne herum. Diese sind von einer rotierenden Scheibe aus Gas und Staub umgeben. Die Materie wird immer dichter und stößt aneinander. Kleine "Planetesimale" entstehen die durch weitere Zusammenstöße immer größer und größer werden.Jedoch ist unser einsamer Freund 650-mal so weit von seinem Stern entfernt, wie wir zur Sonne. Dort verdichtet sich zwar auch Staub und Gas, jedoch viel zu langsam. Ein Planet kann normalerweise nicht entstehen. Zudem ist der Stern tatsächlich noch relativ jung mit seinen 13 Millionen Jahren. Die Staub-Scheibe umgibt ihn noch, reicht jedoch lediglich bis zum 120-fachen Abstand von Sonne und Erde. Da fehlt noch einiges bis zu HD 106906.Manche forscher vermuten, dass der Planet eigentlich ein Stern hätte werden sollen. Ein sogenannter Brauner Zwerg. Diese Himmelskörper besitzen üblicherweise zu wenig Masse, um Wasserstofffusionen im Inneren zu zünden. Jedoch klappt die Doppelstern-Theorie in dem Fall nicht. In einem solchen System dürfte das Masseverhältnis der beiden Körper nicht größer als zehn zu eins sein. Bei HD 106906 ist das Verhältnis aber 100 zu eins.Wieso HD 106906 also so einsam seine Runden im Universum dreht, bleibt wohl weiterhin ein Rätsel. Aber er motiviert auch ein wenig, beweist er doch: Nichts ist unmöglich!