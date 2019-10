Dieses Foto von Linz ist einfach nur WOWnsinn!

Wow! Dieses Foto ist einfach nur Wahnsinn. Oder WOWnsinn! Unser Fotograf hat am Dienstag einen sensationellen Sonnenaufgang eingefangen.

Was für ein schönes Foto von Linz! Unser Fotograf Mike Wolf, immer schon Früh auf den Beinen, hat am Dienstag dieses wunderschöne Foto von Linz geschossen.Er erzählt: "Das Foto wurde um exakt 6.43 Uhr gemacht. Ich war auf der Aussichtsplattform am Pöstlingberg, habe die Kamera positioniert und gewartet. Dieses Schauspiel dauert immer nur ein paar Minuten, dann ist es vorbei".Durch eine etwas längere Belichtungszeit sind die Lichter der Stadt im Morgenrot noch schön zu sehen.