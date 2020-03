Donald Trump unterzieht sich Coronavirus-Test

Nachdem ein hochrangiges Mitglied der brasilianischen Präsidentendelegation offenbar während seines Besuches im Weißen Haus infiziert war, ließ sich nun auch Trump auf das Coronavirus testen.

US-Präsident Donald Trump äußerte sich zur Corona-Krise. Sein Team mache "einen wundervollen Job", sagte Trump an einer Medienkonferenz am Samstag im Weißen Haus. Er hatte am Freitag den Corona-Notstand ausgerufen – und gleich darauf Hände geschüttelt... Am selben Freitagabend hatte sich Trump nun auch auf eine mögliche Ansteckung mit dem Coronavirus testen lassen, wie er selbst mitteilte. Das Coronavirus war durch einen Amtsbesuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro bis ins Weiße Haus vorgedrungen. Dessen Kommunikationschef, Fabio Wajngarten, war später positiv auf Covid-19 getestet worden.Trumps Ergebnis werde erst in ein bis zwei Tagen bekannt sein. Warum das Zeitfenster so lange angesetzt wurde, ist unklar. Immerhin steht ein Testresultat schon nach wenigen Stunden fest.Vize-Präsident Mike Pence gab bekannt, dass Tests kostenlos für alle US-Bürger zu Verfügung stehen. Arbeitnehmer sollten auch nicht befürchten, ihren Job zu verlieren, sollten sie in Quarantäne kommen.Nach dem Einreisestopp aus dem Schengenraum werden nun auch Reisende aus Großbritannien und Irland ab Mitternacht nicht mehr ins Land gelassen. US-Bürger und Bürger mit Green Card könnten jederzeit in die USA zurückkehren.In den USA gibt es laut dem Nationalen Institut für Infektionskrankheiten (NIAID) 2.226 Coronavirus-Fälle. Der Höhepukt des Virusausbruchs sei aber noch nicht erreicht worden, sagt NIAID-Direktor Anthony Fauci.