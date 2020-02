Doskozils Verlobte nimmt Job doch nicht an

Am Freitag wurde bekannt, dass Julia Jurtschak, die Verlobte von Hans-Peter Doskozil, eine Referentinnenstelle im Büro des Landeshauptmanns bekommt. Jetzt will sie diesen Job doch nicht annehmen.

"Schiefe Optik"

"Das ist der tollste Job nicht wert"

Der "Kurier" berichtete am Freitag, dass Julia Jurtschak in Zukunft als Referentin für den Aufbau von Sozialmärkten und die Organisation von Events im Büro von Hans-Peter Doskozil zuständig sein soll.Da die 36-Jährige aber die Verlobte des Landeshauptmanns ist (die beiden wollen am 30. Mai heiraten), wurde schnell Kritik seitens der Opposition laut.Die ÖVP Burgenland sieht in ihrer Anstellung etwa einen "nicht verantwortungsvollen Umgang mit der absoluten Mehrheit." Auch die Grünen-Landessprecherin und Abgeordnete Regina Petrik erkennt darin eine "schiefe Optik".Die SPÖ verteidigte die Personalentscheidung damit, dass die Qualifikation von Jurtschak unbestritten sei. Die gebürtige Deutsche arbeitete zuletzt als Eventmanagerin in Köln. Außerdem sei ihr Dienstvertrag - so wie bei allen im Regierungsbüro - an Doskozils Amtszeit gebunden.Wie Doskozil nun auf Facebook veröffentlichte, möchte Julia Jurtschak den Job doch nicht annehmen. Sie bedauert diesen Schritt zwar, weil sie gerne diese "spannende Aufgabe" übernommen hätte. Aufgrund der heftigen Kritik hätte sie sich aber anders entschieden."Die heftige Reaktion auf die gestrige Nachricht zeigt mir, dass ich mich wohl nie ganz auf meine Aufgabe hätte konzentrieren können und in meiner Arbeit für das Land Burgenland wohl immer unter Rechtfertigungsdruck gestanden hätte. Dem will ich mich nicht aussetzen. Das ist der tollste Job nicht wert. Denn wie jede und jeder andere möchte auch ich in meiner Arbeit aufgrund meiner Fähigkeiten und Kompetenzen geschätzt werden", heißt es in der Nachricht von ihr.Zudem erklärte sie, dass sie über die Reaktion enttäuscht und schockiert sei: "Diese Art und Form der Gehässigkeit hätte ich niemals für möglich gehalten."Doskozil und Jurtschak sind seit 2017 liiert. Im Mai soll die Hochzeit folgen. Am 26. Jänner erreichte der burgenländische Landeshautpmann bei der Burgenland-Wahl die absolute Mehrheit.