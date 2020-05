Drei Betreiber wollen Zuschlag für Autokino

Großes Griss um das Autokino am Urfahranermarkt-Gelände. Drei Betreiber sollen sich um den Auftrag matchen, wie es aus dem Büro von Infrastrukturreferent Markus Hein heißt.

Projekt fast vor dem Aus

"Bewerber fair bewerten"

Foodtrucks also Gastro-Idee

Es bleibt spannend um das geplante Autokino am Linzer Urfahrmarkt-Gelände. Vor gut einer Woche trat Infastrukturreferent Markus Hein (FPÖ) konkret mit der Idee an die Medien heran. Die "wesentlichen Planungsgrundlagen" dafür seien bereits vorhanden, erklärte Hein damals in einer Aussendung. Auch ein Betreiber wurde schon genannt: nämlich das Hollywood Megaplex in Pasching.Kurz darauf schien es, als würde das Autokino vor dem Aus stehen - aufgrund der aktualisierten Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Wenig später dann aber doch das große Aufatmen. Autokinos seien ein Spezialfall für die zwar gesonderte Auflagen gelten werden, aber voraussichtlich mit Mitte Mai besucht werden können, stellte das Gesundheitsministerium klar. Wir berichteten. Dienstagnachmittag wurde deshalb weiter in der Stadtregierung über das Projekt beraten und diskutiert. Bei der Videokonferenz eröffnete Vizebürgermeister Bernhard Baier, dass es neben dem Hollywood Megaplex zwei weitere Bewerber für das Autokino gibt.Welche das sind, konnte Hein auf-Rückfrage nicht sagen, für ihn kam die Info überraschend. Er erklärt aber:"Wichtig ist, dass jetzt alle drei Bewerber unabhängig und fair behandelt werden. Sollten alle drei Konzepte einen vergleichbaren Leistungsumfang bieten, dann muss der sportliche Gedanke im Vordergrund stehen und es muss gelten: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst".Auch ein Gastro-Konzept mit Foodtrucks könnte am Urfahrmarkt-Gelände realisiert werden.Welcher Betreiber den Zuschlag erhält, wird im wesentlichen von Vizebürgermeister Bernhard Baier abhängen. Das Urfahrmarkt-Gelände fällt in seinen Zuständigkeitsbereich. Er ist für die Platzvergabe zuständig, wie es aus Heins Büro heißt.