Drei Tore in fünf Minuten! spusu Caps schlagen Graz

Heißes Viertelfinal-Play-off zwischen den spusu Vienna Capitals und den Graz 99ers! Die Hauptstädter gewannen am Sonntag mit 3:2, holten sich die Serien-Führung zurück.

Die spusu Vienna Capitals sind dem Eishockey-Semifinale einen Schritt näher gekommen. Im Play-off gegen die Graz 99ers feierten die Hauptstädter am Sonntag einen 3:2-(0:0, 0:1, 3:1)-Heimsieg. In der "Best-of-Seven"-Serie führen die Caps nun mit 2:1.In der Erste Bank Arena liefen die Hausherren ab Minute 22 einem Rückstand hinterher. Oberkofler brachte die Steirer im Powerplay in Front.In der Folge brachte Graz-Goalie Nihlstorp die Caps zur Verzweiflung, parierte Schuss um Schuss. Erst im Schlussdrittel zappelte die Scheibe im Netz – und das gleich drei Mal in fünf Minuten.Dorion stellte hochverdient auf 1:1 (46.), wenig später besorgte der Verteidiger das 2:1 (50.). Weitere 17 Sekunden später sorgte Loney für die Entscheidung (51.) – 3:1. Der Anschlusstreffer von Kainz kam zu spät (60.)."Mir hat unser Spiel größtenteils gefallen. Wir haben die Partie über lange Strecken kontrolliert", meinte Coach Dave Cameron. "Gleichzeitig wussten wir aber auch, dass es wieder ein sehr enges Duell werden würde. Wir haben uns von dem Rückstand nicht aus der Konzentration bringen lassen und weiter unseren Game-Plan durchgezogen. Am Ende wurden wir dann mit drei Treffern belohnt."Die Caps reisen somit am Dienstag mit einer 2:1-Serienführung nach Graz.