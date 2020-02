DSDS-Austro-"Domina" Lydia tanzt als Nonne an

Es schüttet wie aus Kübeln in Kapstadt, bis Dieter Bohlen sogar aufs Jurypult flüchten muss: 3. Auslands-Recall – und Lydia noch immer dabei!

Nichts geht mehr: Kandidaten übernachten im Auto

Das Wasser kommt näher, die Jury hat bereits nasse Füße: Marcio Pereira Conrado, Joshua Tappe und Ramon Kaselowsky können noch am berühmten Strand von Camps Bay performen, kurz danach kraxelt Dieter Bohlen bereits aufs Jury-Pult.

Set und Jury-Pult überschwemmt

Obwohl , hält sie tapfer durch: Trotz Regenkatastrophe in Südafrika!Am Dienstag (25.2.) singen sowohl Lydia aus St. Egyden am Steinfeld als auch Nataly aus Prinzersdorf wieder mit um den Sieg.Die Vorbereitungen für die dritte Südafrika-Folge laufen auf Hochtouren: Die Kandidaten üben tagsüber ihre Songs für das kommende Set und verbringen Zeit am Strand und Pool. Spätabends bekommen sie die Nachricht, dass sie in einer Stunde ihr Haus verlassen und zum nächsten Set fahren. Die Kandidaten sind perplex, müde und versuchen schnell, ihre Koffer zu packen. Unterwegs ist plötzlich die Straße gesperrt und sie müssen mitten in der Nacht warten, bis es weitergeht. Die Minibusse mit den Kandidaten fahren die ganze Nacht durch bis nach Kapstadt. Dort, an einem der berühmtesten Strände, dem Camps Bay, findet das 3. Set des Auslandrecalls statt.Während die Kandidaten noch auf dem Weg sind, wartet die Crew ungeduldig am Set. Die "12 Apostel" im Hintergrund von Camps Bay sind von Nebelwolken verhangen, das Meer ist rau und Wind kommt auf. Regisseur Bastien Angemeer fürchtet, dass das Wetter kippt und das Meer sich gefährlich dem Jury-Pult nähert. Endlich kommen die Kandidaten an - übermüdet, aber froh, endlich da zu sein. Und wirklich: Die Dreharbeiten müssen zwischenzeitlich wegen Regens abgebrochen werden. Während der Auftritte werden die Wellen höher und auch die Flut kommt dem Jury-Pult immer näher. Schließlich stehen Set und Jury-Pult unter Wasser. Die Juroren bekommt nasse Füße, Dieter Bohlen flüchtet sich aufs Pult, wo er stehend sein Urteil verkündet.Wer es schafft und wer nicht, verraten Dieter Bohlen, Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti erst am Dienstag.