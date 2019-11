DTM will Roboter in der Box und 1000-PS-Batterie

Wie sieht die Zukunft des Motorsports aus? Die Formel 1 hat bereits ihre Pläne für die neue Ära präsentiert. Nun zieht die DTM nach und lässt mit einem innovativen Konzept aufhorchen.

Mit 1000-PS-Autos will man in der DTM fahren, allerdings sollen die Rennmaschinen in der Tourenwagen-Serie rein elektrisch oder mit Brennstoffzellen angetrieben werden.Auch beim Boxenstopp soll es bahnbrechende Änderungen geben. So könnten Roboter in Zukunft die Reifen wechseln."Mit diesem Konzept wollen wir zeigen, dass wir aufgeschlossen in die Zukunft blicken und am Motorsport von morgen arbeiten", meint DTM-Chef Gerhard Berger.