Klima-Demo bringt am Freitag Verkehrssperren

Bis zu 10.000 Demonstranten, darunter viele Schüler, ziehen am Freitag bei der Klimaschutz-Demo "Earth Strike" durch die Stadt. Davon betroffen sind neben dem Autoverkehr auch die Öffis.

Am Freitag, dem 27. September gehen in Wien wieder tausende Teilnehmer für das Klima und dessen Schutz auf die Straße. Bei der Klimaschutz-Demo "Earth Strike" werden auch wieder viele Schüler sein, die diesmal ganz legal dabei sein dürfen. Wie berichtet , gilt die Teilnahme nicht als Fehlstunden in der Schule, sofern sie schulbezogen ist.Ab 12.30 Uhr marschieren die Teilnehmer der Klimaschutz-Demo in "Sternmärschen" an drei verschiedenen Orten in Wien los. Der gemeinsamer Zielort der Marschrouten ist die Karlskirche (Wieden), die um 14.30 Uhr erreicht wird. Pro Marsch werden 2.000 bis 3.000 Teilnehmer erwartet.Um 14.30 Uhr startet dann der gemeinsame Zug der Versammlungs-Teilnehmer, der vom Karlsplatz zum Heldenplatz (City) führt, wo es die Abschlusskundgebung stattfinden wird. Für diesen gemeinsamen Marsch wird mit 6.000 bis 9.000 Teilnehmern gerechnet. Das Ende der Versammlung ist für etwa 20 Uhr anberaumt."Sternmarsch 1": Start um 12.30 Uhr am Christian-Broda-Platz (Mariahilf). Von dort ziehen die Demonstranten über die Innere Mariahilfer Straße, Amerlingstraße, Schadekgasse, Gumpendorfer Straße, Stiegengasse, Kettenbrückengasse, Rechte Wienzeile, Faulmanngasse, Schaurhofgasse und Wiedner Hauptstraße zur Karlskirche am Karlsplatz."Sternmarsch 2": Start um 12.30 Uhr am Vorplatz des Hauptbahnhofs (Favoriten). Die Route führt über den Margaretengürtel, Schönburgstraße und Wiedner Hauptstraße –zur Karlskirche."Sternmarsch 3": Start um 12.30 Uhr am Praterstern (Leopoldstadt). Hier wird vom Praterstern über Franzensbrückenstraße, Franzensbrücke, Radetzkystraße, Hintere Zollamtstraße, Invalidenstraße, Große Ungarbrücke, Am Heumarkt, Lothringerstraße, Schwarzenbergplatz und Brucknerstraße zur Karlskirche.Der gemeinsame Marsch startet dann am Karlsplatz und verläuft via Lothringerstraße, Kärntner Straße und Ringstraße zum Heldenplatz.Während der Versammlungsdauer wird es temporäre Verkehrssperren und Verkehrsableitungen auf den Marschrouten selbst sowie auf allen angrenzenden Straßenzügen geben. Die Verkehrssperren werden vom polizeilichen Einsatzleiter vor Ort für die jeweils unbedingt notwendige Dauer verfügt.Die Wiener Polizei weist zudem auf die Baustelle auf der Linken Wienzeile hin und empfiehlt, die betroffenen Straßenzüge und insbesondere den innerstädtischen Bereich ab der Mittagszeit mit Privat-KFZ zu meiden und nach Möglichkeit großräumig auszuweichen.Der ÖAMTC rechnet mit massiven Staus und großen Zeitverlusten entlang der Marschrouten, auf angrenzenden Straßenzügen sowie sämtlichen Verbindungen zur Innenstadt. Auch der Verkehrsclub rät großräumig, etwa über den Gürtel, auszuweichen oder auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Doch auch hier gilt nicht bei allen Linien freie Fahrt.Die Buslinien 4A, 13A, 14A, 57A, 59A, 80A sowie die Straßenbahnlinien 1, 2, D, O, 62 und 71 werden kurzgeführt oder über andere Routen umgelenkt. Die Wiener Linien empfehlen, auf die Durchsagen und Fahrgastinfo vor Ort zu hören und wenn möglich auf die U-Bahn umzusteigen. Details zu den Öffi-Einschränkungen gibt es bei der Fahrgastinformation der Wiener Linien unter der Tel.: 01-7909-100. Aktuelle Verkehrsinformationen bietet der ÖAMTC auf seiner Webseite