Tatverdächtiger Top-Banker gestand Bluttat

Jetzt ging es Schlag auf Schlag: Der Bankmanager wurde gestern aus dem Tiefschlaf geweckt, heute gestand er die mutmaßliche Bluttat.

Mit einer mit Münzen gefüllten Socke soll ein 61-jähriger Topbanker aus NÖ Bauunternehmerin Emma S. (61) am Montagabend in Edlitz (Neunkirchen) erschlagen haben Am Donnerstag zu Mittag der Paukenschlag: Gestern war die Aufwachphase eingeleitet worden, heute Mittag gestand der Finanzexperte die Bluttat."Er gestand, die Frau getötet zu haben, machte aber keine weiteren Angaben dazu", so Staatsanwalt Erich Habitzl. Die Anhörung fand auf der Intensivstation des Wr. Neustädter Spitals statt.Wie berichtet war der Banker aus dem Haus gelaufen, wurde dabei von einem Nachbarn gesehen, irrte dann in der Gegend herum und rannte rund 2,5 Stunden später auf der A2 – vermutlich mit Absicht - in einen polnischen Lkw Der 61-Jährige war drei Tage in einem künstlichen Tiefschlaf, wurde jetzt geweckt. Es gilt weiter die Unschuldsvermutung.