Vor 1 ' Ehepaar schlägt Räuber mit Gartenmöbel in die Flucht

Zwei mit Macheten bewaffnete Männer greifen ein älteres Ehepaar an. Doch anstatt sich zu ergeben, schlagen die Senioren zurück. Mit ungewöhnlichen Waffen.

Ein älteres Ehepaar aus Indien wollte einen wunderschönen und vor allem ruhigen Abend verbringen, doch er endete anders als geplant.



Der 72-jährige Shanmugavel hatte es sich gerade auf seiner Veranda gemütlich gemacht, als sich plötzlich zwei bewaffnete Männer näherten.



Die Räuber hatten es auf die Habseligkeiten des Paares abgesehen und attackierten den Mann. Doch der Senior lässt sich noch so einfach einschüchtern und ruft sofort seine Frau zu Hilfe.



Die 69-Jährige erkennt die Situation sofort und geht auf die Angreifer los. Gemeinsam mit ihrem Ehemann setzen sich die beiden zur Wehr.



Räuber haben keine Chance



Und die beiden Senioren kennen kein Erbarmen. Alles, was sie in die Hände bekommen, ob Flip-Flops oder Gartenmöbel, wird ohne Rücksicht auf Verluste auf die Räuber geworfen.



Die beiden Eindringlinge lassen sich aber erst nicht abschütteln und gehen weiter auf das Paar los. Doch gegen das ältere Ehepaar haben die zwei einfach keine Chance.



Den Senioren gelingt es tatsächlich, die zwei Macheten-Räuber in die Flucht zu schlagen. Mit Gartenmöbeln, Flip-Flops und jeder Menge Mut. (wil)