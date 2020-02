Ein Jahr Schmalz für Dieb, der sechs Fischdosen stahl

Nicht gerade auf die Butterseite fiel gestern ein Fisch- und Butterdieb vor Gericht in Krems: Für sechs Dosen Thunfisch und zwölf Packerl Butter fasste der 49-Jährige ein Jahr Haft aus.

Ordentlich Schmalz für einen tschechischen Dieb (49), der Lebensmittel im Gesamtwert von 59,67 Euro gestohlen hatte, gestern am Landesgericht Krems.Der Tscheche war kurz vor Weihnachten einem 82-Jährigen mit Hund auf einem Kinderspielplatz in Gmünd aufgefallen. Der 49-Jährige versteckte Sachen in einem Baum, ging weg und kam wieder. Der Zeuge rief die Polizei, die Beamten fanden am Kinderspielplatz sechs Stück gebunkerte Teebutter und sechs Packerl NÖM-Butter in einem Baum. Im Anorak hatte der Osteuropäer sechs Dosen Thunfisch versteckt. Der zweifach vorbestrafte 49-Jährige wurde festgenommen ( "Heute" berichtete ).Beim Prozess versuchte es der Angeklagte mit einer frechen Gangart: "Ich bin in den falschen Zug eingestiegen, darum ging ich im Park spazieren. Mich hat keiner im Supermarkt gesehen, niemand hat mich beim Stehlen beobachtet. Ich bin unschuldig, hohes Gericht."Die Richterin konterte: „Der Zeuge hat sie eindeutig identifiziert und ich habe keinen Zweifel an der Aussage des Zeugen."Statt butterweich kam es für den 49-Jährigen knüppeldick: Ein Jahr Freiheitsstrafe wegen Diebstahls (rechtskräftig). Zur Erinnerung: Vor zwei Wochen waren Mutter (35) und Vater (39), die ihre Tochter hatten sterben lassen, zu je fünf Jahren Haft am Landesgericht Krems verurteilt worden ( "Heute" berichtete ). Oder in Wr. Neustadt fasste ein – allerdings noch jugendlicher – Killer drei Jahre Haft für den Mord an seiner Mutter aus.