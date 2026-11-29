In Peru und Ecuador haben heftige Regenfälle zu verheerenden Überschwemmungen geführt. Die nordperuanische Regionalhauptstadt Piura versinkt regelrecht in den Wassermassen.
Binnen eines einzigen Nachmittags fielen knapp 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Das entspricht mehr als dem Achtfachen der gesamten Niederschlagsmenge des Vormonats.
Laut "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AP hat der Extremregen ganze Stadtteile von der Außenwelt abgeschnitten. Die Behörden haben mittlerweile den Notstand ausgerufen.
Das Klimaphänomen El Niño sorgt derzeit in weiten Teilen Südamerikas für extreme Wetterbedingungen. In Ecuador sind bereits 34 Menschen ums Leben gekommen.
Insgesamt sind rund 47.000 Menschen von den Unwettern betroffen. Die Behörden rechnen mit weiteren Regenfällen in den kommenden Tagen.