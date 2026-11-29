i Nach 12 Stunden anhaltender, starker Regenfälle stehen Straßen und Wohnhäuser im Stadtviertel Ignacio Merino in Piura (Nord-Peru) unter Wasser. Die schweren Überschwemmungen betreffen rund 2.000 Familien; in einigen Gebieten erreichte der Wasserspiegel bis zu 1,5 Meter. IMAGO/Anadolu Agency Unwetter in Südamerika El Niño flutet Piura: Stadt versinkt im Wasser Das Klimaphänomen El Niño hat in Peru für extreme Niederschläge gesorgt. Die Stadt Piura ist überschwemmt, ganze Stadtviertel abgeschnitten. Von Newsdesk Heute 29.11.2026, 16:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Peru und Ecuador haben heftige Regenfälle zu verheerenden Überschwemmungen geführt. Die nordperuanische Regionalhauptstadt Piura versinkt regelrecht in den Wassermassen.

Binnen eines einzigen Nachmittags fielen knapp 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Das entspricht mehr als dem Achtfachen der gesamten Niederschlagsmenge des Vormonats.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Laut "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Nachrichtenagentur AP hat der Extremregen ganze Stadtteile von der Außenwelt abgeschnitten. Die Behörden haben mittlerweile den Notstand ausgerufen.

Dutzende Tote und Zehntausende Betroffene

Das Klimaphänomen El Niño sorgt derzeit in weiten Teilen Südamerikas für extreme Wetterbedingungen. In Ecuador sind bereits 34 Menschen ums Leben gekommen.

Die Bilder des Tages i ?

Insgesamt sind rund 47.000 Menschen von den Unwettern betroffen. Die Behörden rechnen mit weiteren Regenfällen in den kommenden Tagen.