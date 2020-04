"Haben nur Masken, die wir geschenkt bekommen"

In Niederösterreich ist ein Hausarzt an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben. Die Ärztekammer schlägt Alarm und fordert mehr Schutzausrüstung für medizinisches Personal.

Tragödie in der Gemeinde Himberg: Ein 69-jähriger Hausarzt ist an den Folgen des Coronavirus gestorben. Es ist der erste Arzt, der in Österreich an der vom Coronavirus übertragenen Lungenkrankheit Covid-19 verstorben ist. Die Ärztekammer Niederösterreich schlägt Alarm und beklagt, dass niedergelassene Ärzte zuwenig Schutzausrüstung haben."Dass nun ein Hausarzt an Covid-19 gestorben ist, ist eine sehr traurige Nachricht. Es ist ein deutliches Zeichen, dass endlich von höchster Stelle reagiert werden muss", heißt es in einer Aussendung am Sonntagabend. Der Verstorbene habe "sich bis zuletzt in seiner Ordination um seine Patientinnen und Patienten gekümmert"."Wir können derzeit nur Masken und Handschuhe verteilen, die wir von anderen Organisationen geschenkt bekommen. Das reicht nicht aus", beklagt Christoph Reisner, Präsident der NÖ Ärztekammer.Schon im März hatte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres Alarm geschlagen , dass es zuwenig Schutzausrüstung für Ärzte gebe. Weltweit gibt es aufgrund der Corona-Pandemie Versorgungsengpässe mit Masken und Schutzkleidung. Länder konkurrieren teilweise am Markt um die Waren.Auch Szekeres meldete sich am Sonntag per Aussendung zu Wort. "Die Gedanken der Ärztekammer und der gesamten österreichischen Ärzteschaft gelten nun unserem Kollegen, der in Erfüllung seiner ärztlichen Arbeit sein Leben verloren hat", so Szekeres. "Wir verbeugen uns vor dem Kollegen, der im Dienst der Versorgung seiner Patienten sein Leben lassen musste."Alle Warnrufe der Ärztekammer hinsichtlich mangelnder Schutzausrüstung im niedergelassenen Bereich seien vom Bund, den Ländern und Sozialversicherung bislang ignoriert beziehungsweise verharmlost worden, So Szekeres. Auch seine Warnung vor zwei Wochen sei abgetan worden.