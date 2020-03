Erster Corona-Todesfall im Burgenland

Das Burgenland meldet den ersten bestätigten Todesfall eines Corona-Patienten. Der 73-Jährige ist das fünfte Todesopfer am Freitag.

Der 73-Jährige verstarb im Krankenhaus Oberpullendorf, wie der ORF unter Berufung auf den Koordinationsstab Coronavirus des Landes Burgenland berichtet.Auch dieser Patient habe unter Vorerkrankungen gelitten, wie ein Sprecher erklärte. Bis 19 Uhr waren 35 bestätigte Covid-19-Fälle bekannt. Damit gibt es bisher 15 Todesfälle in Österreich. Zuvor hatte es am heutigen Freitag bereits vier Todesfälle gegeben. In Wien sind zwei 93 bzw. 76 Jahre alte Männer ums Leben gekommen.In Niederösterreich verstarb eine 96-Jährige, die am Mittwoch ins Landesklinikum Melk eingeliefert worden war. Ein 81-Jähriger der seit Donnerstag in St. Pölten behandelt wurde, verstarb ebenfalls in der Nacht auf heute.