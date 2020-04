Erzbergrodeo erstmals in 25 Jahren abgesagt

Das Erzbergrodeo am steirischen Erzberg muss zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte abgesagt werden.

Erste Absage seit 1995

Das am Montag von der Bundesregierung erlassene grundsätzliche Veranstaltungsverbot bis Ende Juni 2020 ("Heute" hat berichtet) macht eine Austragung des Red Bull Erzbergrodeo am geplanten Termin vom 11. bis 14. Juni nicht möglich.Daher muss zum ersten Mal in der 25-jährigen Geschichte das härteste Rennen der Motorrad-Offroadszene abgesagt werden. "Alle weiteren detaillierten Informationen werden nach den Osterfeiertagen veröffentlicht", so Veranstalter Karl Katoch.Seit 1995 setzt das Erzbergrodeo nicht nur konstant neue Maßstäbe im Endurosport, die einzigartige Veranstaltung zählt weltweit zu den größten und renommiertesten Motorradsport-Events. 1.500 Starter aus mehr als 40 Nationen und allen Kontinenten, mehr als 40.000 Besucher, 1.000 VIP-Gäste, mehr als 250 Medienvertreter aus aller Welt, 800 Crew-Mitarbeiter... das Erzbergrodeo zieht seit mehr als zwei Jahrzehnten nicht nur die Elite des Xtreme Enduro Sports in die Steiermark und ist auch als Wirtschaftsfaktor für die gesamte Region längst unersetzbar geworden.