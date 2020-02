Eurofighter-Geld landet nicht bei uns

Frage der Woche: Wie sehen Sie die Chance auf Wiedergutmachung durch Airbus? Österreicher glauben nicht an einen Schadenersatz wegen der Eurofighter-Bestechung.

Kaum Chance

Pink-grüne Pessimisten

Rot-blaue Optimisten

Das Fazit

Sind wir nun Pessimisten oder nur realistisch? Die Mehrheit der Österreicher glaubt nicht daran, dass man von Eurofighter-Hersteller Airbus eine Wiedergutmachung erhalten wird. Das zeigt die Frage der Woche von Unique Research (466 Befragte, Schwankungsbreite +/- 4,5 %, Anm.). Das Unternehmen hatte zuletzt in den USA Bestechungszahlungen eingestanden.Lediglich 3 Prozent aller Befragten glauben, dass es noch immer "sehr gute" Chancen auf eine Strafzahlung gibt, 14 Prozent sehen "gute Chancen". Dem gegenüber glauben 63 Prozent, dass es nur geringe oder gar keine Chancen auf Wiedergutmachung gibt. Jeder fünfte Befragte machte überhaupt "keine Angabe".Am wenigsten glauben Grün- und Neos-Wähler daran, dass beiAirbus noch etwas zu holen ist. Bei beiden Partien gab kein einziger Befragter an, "sehr gute Chancen" für eine Wiedergutmachung zu sehen.Vergleichsweise optimistisch zeigen sich hingegen FPÖ- und SPÖ-Wähler: Sie glauben mit 25 Prozent (SPÖ) und 23 Prozent (FPÖ) noch am ehesten an die Erfolgsaussichten eines Rechtsstreits.Überraschend ist das insofern, als es anderen Staaten wie Frankreich, Großbritannien und den USA bereits gelungen ist, gerichtlich Schadenersatz von Airbus herauszuklagen. Frankreich erhält von Airbus insgesamt stolze 2,1 Milliarden Euro."Der gelernte Österreicher weiß, da wird nicht mehr viel zu holen sein", erklärt Politik-Experte Peter Hajek im-Talk. Denn: "Sonst hätte dies längst geschehen können."