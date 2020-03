Ex-Adler Andreas Widhölzl ist der neue ÖSV-Teamchef

Andreas Widhölzl tritt die Nachfolge von Andreas Felder an. Der ehemalige Top-Skispringer ist der neue Chef im ÖSV-Adlerhorst.

Vergangene Woche trat Andreas Felder als Teamchef der ÖSV-Skispringer zurück. Seit Dienstag steht sein Nachfolger offiziell fest. Andreas Widhölzl übernimmt für den 58-Jährigen.Der 43-jährige Tiroler hatte unter den ehemaligen Teamchefs Heinz Kuttin und Alexander Pointner als Assistent bereits Erfahrung gesammelt. Zuletzt betreute er die Jungspringer im Kontinentalcup. Dabei coachte er fünf ÖSV-Asse in die Top sieben, Clemens Leitner zum Gesamtsieg."Die neue Aufgabe ehrt mich. Ich habe unter Alex Pointner und Heinz Kuttin gelernt. Also unter zwei sehr erfolgreichen Cheftrainern. Auch Andreas Felder hat zuletzt eine gute Arbeit geleistet. Jetzt möchte ich die positive Entwicklung weiterführen und einen neuen Schwung mitbringen", sagt Widhölzl."Wir haben zum Glück ein enormes Potenzial bei unseren Topspringern und auch der Nachwuchs drängt jetzt wieder nach vorne. Die aktuelle Situation ist besonders schwierig und herausfordernd. Aber da geht es allen gleich. Wir werden trotzdem versuchen, unseren Springern rasch einen guten und sicheren Plan zusammenstellen. Die Arbeit beginnt jetzt."Seine Bestellung erfolgte auf Vorschlag von Sportdirektor Toni Giger und des sportlichen Leiters für Sprunglauf und Nordische Kombination, Mario Stecher.Als Co-Trainer stehen ihm mit Harald Diess und Robert Treitinger die bisherigen Assistenten seines Vorgängers zur Seite.In seiner 15 Jahre dauernden Weltcup-Karriere konnte Andreas Widhölzl 18 Einzel- sowie fünf Teambewerbe gewinnen. Damit zählt er zu den sechs erfolgreichsten, österreichischen Skispringern der Geschichte. Bei den Olympischen Spielen 1998 in Nagano gewann er von der Normalschanze die Bronzemedaille.Dazu kommen drei Goldmedaillen sowie zwei Bronzemedaillen in Team-Bewerben bei Olympischen Spielen und Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Bei Skiflug-Weltmeisterschaften holte Widhölzl insgesamt zwei Silbermedaillen in Einzel-Springen sowie einmal Team-Bronze. In der Saison 1999/2000 konnte er die Vierschanzentournee für sich entscheiden.Nach seinem Karriereende als Aktiver war Widhölzl drei Jahre als Trainer im Skigymnasium Stams tätig, bevor er 2013 als Assistent unter Alexander Pointner zum ÖSV wechselte. Zuletzt war er zwei Jahre für die zweite Trainingsgruppe verantwortlich.Mario Stecher über die Entscheidung: "Wir haben uns bewusst für einen jüngeren Trainer entschieden. Gemeinsam widmen wir uns jetzt den zahlreichen, sportlichen Herausforderungen, die in Zukunft auf uns warten. Mit Andi Widhölzl an der Spitze sind wir dafür sicher bestens gerüstet. Er hat in den vergangenen Jahren bereits hervorragende Arbeit für den Österreichischen Skiverband geleistet. Dafür sprechen nicht zuletzt seine Erfolge mit der zweiten Mannschaft. Als Aktiver war er selbst immer ein Flieger-Typ, auch das entspricht den Anforderungen ans moderne Skispringen."