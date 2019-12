Ex-Arsenal-Star trauert um seine zweijährige Tochter

Benik Afobe muss aktuell den Alptraum aller Eltern durchstehen. Der ehemalige Arsenal-Profi verlor seine Tochter Amora – nachdem sie mit einer Infektion ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

"Unglücklicherweise traten dort mehrere schwerwiegende Komplikationen auf", teilt Bristol City, der aktuelle Klub von Benfik Afobe, in einer Aussendung mit. "Und obwohl die Ärzte alles in ihrer Macht stehende taten, verstarb Amora friedlich, umgeben von der Liebe ihrer Familie. Wir sind am Boden zerstört."Ganz England trauert jetzt mit Afobe mit – so auch der ehemalige englische Nationalspieler Jack Wilshere, der Seite an Seite mit dem 26-Jährigen bei Arsenal spielte. "Benik, mein Bruder, ich kann gar nicht in Worten ausdrücken, wie sehr ich Deinen Verlust bedauere und ich weiß, dass keine Worte der Welt Deinen Schmerz heilen können", schreibt Wilshere auf Instagram. "Ich will nur, dass Du weißt, dass ich immer für Dich, Lois und Deine Familie da bin. Du Lois und Alba, Ihr seid unsere Familie. Und Amoras ansteckendes Lächeln wird für immer in unseren Herzen sein. Ich liebe Dich, mein Freund. Halt durch.""Benik, wir sind alle für dich da, Bruder", teilt Leicester-Profi James Maddison seinem Freund mit einer Botschaft auf seinem Shirt mit. Später schrieb er auf Twitter: "Keine Worte oder Nachrichten auf meinem Shirt werden jemals genug sein, aber ich wollte dich nur wissen lassen, dass ich, die Leicester-Familie und die ganze Fußballwelt für dich und deine Familie da sind. Bleib stark in dieser herzzereißenden Zeit, Bruder."Arsenal drückt sein Mitleid auf Twitter mit folgenden Worten aus: "Jedes Mitglied der Arsenal-Familie schickt seine Liebe und seine Unterstützung zu Benik und seiner Familie in dieser herzzerbrechenden Situation.""Manche Dinge sind größer als Fußball", schreibt mit Bournemouth ein weiterer Ex-Klub von Afobe. "Wir sind so unglaublich traurig, diese Nachricht zu hören, Benik. Jede einzelne Person bei uns im Klub sendet dir und deiner Familie Liebe."