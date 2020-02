Falsche Ernährung kann zu diesen Krankheiten führen

Denkt man an Krankheiten, die durch falsche Ernährung entstehen können, denkt man zu allererst wohl an Fettleibigkeit. Doch es lauern auch andere Gefahren.

Dass unsere Ernährung auch Auswirkungen auf unsere Gesundheit haben kann, ist wahrlich kein Geheimnis. Doch was, abgesehen von Fettleibigkeit, kann mit unserem Körper geschehen, wenn wir uns falsch ernähren? Wir liefern die Antworten.Durch falsche Ernährung kommt es in den allermeisten Fällen auch zu Übergewicht. Das bringt aber auch ein höheres Risiko von Bluthochdruck mit sich, Rund 1,3 bis 1,4 Mal höher ist dieses, wenn man ein paar Kilos zu viel auf den Rippen hat.Doch auch unabghängig vom Gewicht beeinflusst die Ernährung den Blutdruck. Ein Übermaß an Salz und gesättigten Fetten erhöht das Risiko ebenfalls. Probiere mal Kräuter und Gewürze anstelle von Salz.Übergewicht bewirkt, dass die Zellen Zucker schlechter aufnehmen können und der Blutzuckerspiegel dauerhaft erhöht bleibt. Die gute Nachricht lautet in diesem Fall: Diese Form von Diabetes lässt sich oft gut durch gesündere Ernährung in den Griff bekommen.Eine Fettleber bekommt man dann, wenn man zu viel isst oder zu viel Alkohol trinkt. Konkret speichert der Körper überschüssige Energie aus der Nahrung als Fett. Und das nicht nur unter der Haut, sondern auch in der Leber. Alkohol wiederum hindert die Leber daran, Fette ans Blut abzugeben.Übergewicht belastet die Gelenke, das wiederum begünstigt deren Verschleiß. Als Folge davon droht eine Arthrose. Die Ernährung kann offenbar auch Arthritis begünstigen. So soll etwa ein Übermaß an Zucker die Entzündungen von Gelenken begünstigen.Um diesen Krankheitsformen keine Basis zu bieten, solltest du auf eine ausgewogene Ernährung achten. Was du alles über Ernährung und Gesundheit wissen musst, erfährst du bei den Experten von Netdoktor