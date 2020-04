Falscher Polizist drehte vor echten Kollegen durch

In Wien-Brigittenau spähte ein falscher Polizist Wohnungen aus. Als die echte Polizei anrückte, schlug er um sich und bedrohte die Beamten.

Ein 55-jähriger österreichischer Staatsbürger wies sich bei mehreren Hausparteien am Montagvormittag in der Engerthstraße in Wien-Brigittenau mit einem gefälschten Dienstausweis aus, um an Informationen zu gelangen und sich in weiterer Folge Zutritt in die Wohnungen zu verschaffen.Alarmierte Beamte der Polizei kontrollierten den Tatverdächtigen im Stiegenhaus. Dabei verhielt sich der Mann aggressiv, schlug um sich und drohte den Polizisten, sie die Stiegen hinunter zu stoßen. Der 55-Jährige wurde festgenommen. Der gefälschte Ausweis wurde sichergestellt.Schon seit Tagen treten Kriminelle als falsche Polizisten in der Coronakrise auf . Offenbar ziehen gerade auch angebliche Polizisten durchs Land, die in Industriebetrieben Lieferungen von Schutzmasken beschlagnahmen. "Diese Personen sind nicht Teil der Bundespolizei", stellte das Innenministerium am Freitagabend ein für allemal klar und warnt gleichzeitig vor solchen Betrügern.Laut Informationen der Wirtschaftskammer Österreich hätten solche falschen Polizisten zusammen mit vermeintlichen Mitarbeitern des Roten Kreuzes Staubmasken und andere Schutzmasken beschlagnahmt. Dabei hätten die Betrüger den betroffenen Unternehmen vorgegaukelt, im Dienste der Republik Österreich zur Abwehr des Coronavirus zu handeln.