Feuer griff auf Kleidung über: Mann schwer verletzt

Notarzt stand in Breitenfurt im Einsatz.

Ein 87-Jähriger versuchte selbst einen Brand zu löschen, erlitt dabei Verbrennungen zweiten Grades und musste notärztlich versorgt werden.

Dramatische Szenen gestern gegen 22 Uhr in Breitenfurt bei Wien (Bezirk Mödling): Im Bereich des Küchenofens brach in einem Wohnhaus ein Brand aus. Der Besitzer (87) versuchte das Feuer selbst zu löschen, dabei griffen Flammen auf sein Gewand über.Rasch waren Feuerwehr, Rettung, Notarzt und Polizei vor Ort. Der Brand konnte rasch gelöscht werden, der 87-Jährige zog sich im Bereich des Oberkörpers jedoch Verbrennungen zweiten Grades zu. Er wurde notärztlich versorgt und dann in einer Wiener Spital gebracht.Die Feuerwehr Breitenfurt stand mit zwei Fahrzeugen und 14 Mann im Einsatz. Möglich, dass der Küchenofen überhitzte und es dann zu einer Verpuffung gekommen war. "Von uns wurde der Ofen ausgeräumt, die Umgebung mittels Wärmebildkamera kontrolliert und eine Kohlenmonoxidmessung durchgeführt. Es waren keine weiteren Gefährdungen feststellbar", heißt es seitens der Feuerwehr Breitenfurt.