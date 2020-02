Brandstiftung im Gefängnis des Ruinerwold-Vaters

In dem Gefängnis, in dem sich auch der Familienvater der isolierten Familie in Ruinerwold (Niederlande) befindet, hat es gebrannt. Es war Brandstiftung.

Brandstifter kein Unbekannter

"Josef, der Österreicher" bis 2020 in U-Haft

Schwarzer Schimmel

Das Feuer entfachte sich im Ostflügel des Gefängniskrankenhauses von Scheveningen (Niederlande), in dem sich der Holländer Gerrit Jan van D. (67), der Familienvater der isolierten Familie in Ruinerwold gerade behandeln lässt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.Der Brandstifter ist für die niederländischen Medien kein Unbekannter. Leon M. aus Hengelo wird verdächtigt, im vergangenen Monat seine Eltern umgebracht zu haben. Laut "AD" wurde er nach dem Vorfall in eine psychiatrische Einrichtung verlegt. Wie "Heute.at" berichtet hat , bleiben van D. (67) und der Österreicher Josef B., die beiden Hauptverdächtigen im Fall Ruinerwold, bis Anfang Februar in Untersuchungshaft. Ein DNA-Test soll klären, ob van D. und die sechs jungen Erwachsenen, mit denen er ein zurückgezogenes Leben auf der Farm in Ruinerwold führte, tatsächlich miteinander verwandt sind.Das Gefängniskrankenhaus steht derzeit heftig in der Kritik. Patienten beschweren sich über eine unzureichende medizinische Behandlung. So soll sich eine Frau wegen zu starker Schmerzen mehrere Backenzähne gebrochen haben. Auch Berichte über schwarzen Schimmel an den Wänden machen die Runden. "Es sieht jetzt manchmal aus wie in einem Schweinestall", bestätigt auch der Manager des Justizzentrums für somatische Pflege in einer internen Mail, die der "AD" vorliegt Das Ministerium für Justiz und Sicherheit hat eine Untersuchung eingeleitet.