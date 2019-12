Feuerwehrmann-Totprügler von Polizei festgenommen

Nach der tödlichen Prügel-Attacke auf einen Feuerwehrmann in Augsburg hat die Polizei den Haupttäter ausgeforscht und festgenommen.

Wie das bayerische Innenministerium am Sonntag mitteilte, konnte der Haupttäter der tödlichen Prügel-Attacke auf einen 49-jährigen Feuerwehrmann in Augsburg ermittelt und gefasst werden.Eine 20-köpfige Ermittlergruppe hat die Aufzeichnungen der Videoüberwachung am Augsburger Königsplatz über Nacht ausgewertet und mit Hochdruck an der Klärung der Identitäten der Angreifer gearbeitet.Laut Bayerns Innenminister Joachim Herrmann zeigen die Videoaufzeichnungen den schrecklichen Angriff aus verschiedenen Perspektiven.Die Ermittler konnten dadurch den Haupttäter, von dem der tödliche Schlag ausging, erfolgreich identifizieren, heißt es in einer Aussendung.Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen in Augsburg geborenen 17-Jährigen mit deutscher und weiteren Staatsangehörigkeiten.Der zweite Festgenommene ist ebenfalls in Augsburg geboren, 17 Jahre alt und hat eine südeuropäische Staatsbürgerschaft. Die Suche nach den anderen Gruppenmitgliedern geht unvermindert weiter.In einer ersten Stellungnahme lobte Bayerns Innenminister Herrmann den schnellen Ermittlungserfolg der Beamten."Der schreckliche Angriff hat viele Menschen in Augsburg und weit darüber hinaus erschüttert. Umso wichtiger war der schnelle Fahndungserfolg der Augsburger Kriminalpolizei", so Herrmann.Der Feuerwehrmann war am Freitagabend mit seiner Frau und einem befreundeten Ehepaar vom Christkindlmarkt gekommen und dann mit einer siebenköpfigen Gruppe in Streit geraten.Nach einem Schlag gegen den Kopf ging der 49-Jährige dann zu Boden und verstarb noch am Tatort. Der 50-jährige Begleiter des Opfers wurde ebenfalls von mindestens einem der Männer aus der Gruppe geschlagen und dabei stark im Gesicht verletzt.Die beiden Ehefrauen blieben bei dem Angriff unverletzt. Der Feuerwehrmann hinterlässt neben seiner Ehefrau eine 19-jährige Tochter.