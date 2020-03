Fitness-Training jetzt via Video auf Facebook

Wie sämtliche Studios hat auch das "John Harris" derzeit geschlossen. Mit Videos für das perfekte "Home-Workout" halten die Betreiber die Kunden aber fit.

"Für den perfekten Sommerbody"

Sämtliche Lokale, Restaurants und Shops haben aufgrund der Corona-Krise dicht gemacht. Natürlich heißt es auch bei den Fitness-Studios im Land "Wir haben geschlossen".Die Verantwortlichen des Fitness-Tempels "John Harris", mit zwei Studios in Linz vertreten, versucht aber trotz der Sperre, dass die Kunden auch zu Hause fit bleiben.Deshalb stellen die Trainer des Fitness-Studios regelmäßig Videos fürs "Home-Workout" auf ihre Facebook-Seite.Unter dem Titel "Ein Intervalltraining für den perfekten Sommerbody" werden in Video-Clips acht Übungen vorgestellt.Diese sollen in jeweils 30 Sekunden Intervallen durchgeführt werden und nennen sich beispielsweise "Squat Jumps", "Mountain Climbers" oder "High Knees".Empfohlen wird, das Training 2-3 Mal pro Woche zu wiederholen.Wer die "Home-Workouts" fleißig absolviert, kann dann topfit ins Fitness-Studio-Comeback starten.Wann das genau sein wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Laut Auskunft der Facebook-Seite von "John Harris" sind die Studios fix bis 22. März geschlossen.