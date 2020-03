Fliegerbombe bei Jennersdorf gefunden: Sprengung läuft

Auf einem Feld nahe Jennersdorf (Burgenland) wurde eine Fliegerbombe entdeckt. Der Entminungsdienst des Bundesheeres sprengt das Kriegsrelikt in diesen Minuten.

Keine Evakuierungen

Zugverbindung unterbrochen

Auf einem Feld außerhalb von Jennersdorf wurde am Donnerstagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. "Spezialeinheiten sind vor Ort, die Fliegerbombe soll vor Ort gesprengt werden", heißt es dazu von der Polizei Jennersdorf.Michael Bauer, Sprecher des Bundesheeres, hat via Twitter Verkehrsbehinderungen angekündigt."Die Polizei wird den Verkehr für die Dauer der Sprengung anhalten. Es wird die B 57 nach Feldbach und umliegende Gemeindestraßen in einem Radius von einem Kilometer etwa 15 Minuten lang betreffen", heißt es von der Polizei. Evakuierungen gebe es keine, es ist alles abgesichert.Die Zugverbindung zwischen Fehring und Jennersdorf ist aktuell am Donnerstagnachmittag unterbrochen. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.Erst im Jänner wurde bei Begradigungsarbeiten am Kraftwerkstandort Dürnrohr (Niederösterreich) eine noch scharfe Fliegerbombe gefunden ("Heute" berichtete)