Deshalb war die Trennung von Helene super für Flori

Helene Fischer ersetzt Florian Silbereisen durch einen neuen Mann. Alle hatten Mitleid mit ihm, aber beruflich war das Liebes-Aus ein Volltreffer.

Traumrolle wegen Trennung

"Traumschiff" schaut er leicht bekleidet

Bereit für neue Liebe

Es war ein Schock für die Fans als Helene Fischer und Langzeit-Freund Florian Silbereisen 2018 verkündeten, dass. In Windeseile kam heraus, dass die Sängerin mit ihrem Tänzer Florian Seitel eine neue Liebe fand.Die Fans hatten Mitleid mit dem Ex. Doch zumindest ein Aspekt der Trennung war für Silbereisen ein absolutes Plus, wie er in der "Bunten" verriet.Florian heuerte auf dem "Traumschiff" an und ersetzt dort Sascha Hehn als Kapitän der Herzen. Mit einer funktionierenden Beziehung hätte er diesen beruflichen Riesenschritt wohl nie gemacht."Hätten Helene und ich uns nicht getrennt, hätte ich vielleicht nicht auf dem 'Traumschiff' angeheuert, da man dadurch ja oft und lange von zu Hause weg ist. So aber habe ich mich wieder ein bisschen mit mir und meiner Arbeit beschäftigt", erklärte er.Er schaut das "Traumschiff" übrigens auch selbst. Dazu trägt er vor dem Fernseher am liebsten Bademantel statt Uniform.Eine neue Beziehung hat der Sänger auch nach über einem Jahr noch nicht,: "Ich gehe offen durch die Welt. Wenn es passieren soll, passiert es. Flirten ist doch was Schönes. Ich habe nicht vor, ins Kloster zu gehen."