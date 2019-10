FPÖ killt "HC Strache"-Seite auf Facebook

Die FPÖ hat in der Nacht auf Samstag die Facebook-Fanpage ihres langjährigen Parteichefs Heinz-Christian Strache stillgelegt.

Die FPÖ hatte die Facebook-Fanpage für Heinz-Christian Strache über Jahre hinweg mit viel Geld aufgebaut. Am 18. Oktober kurz vor Mitternacht war sie dann verschwunden. Fast 800.000 Fans einfach futsch.Wie die Partei in einer Aussendung mitteilt, habe man die Fanseite "HC Strache" stillgelegt, um Straches Aufforderung zur Respektierung seiner Namens- und Persönlichkeitsrechte nachzukommen. Auch weitere Social-Media-Seiten, die Straches Persönlichkeitsrechte verletzen würden, sollen betroffen sein."Nachdem sich auf den Seiten auch persönlich erstellte Fotos und Texte von Heinz-Christian Strache befinden, ist die Stilllegung die einzige Möglichkeit, dessen Rechte zu wahren und damit zugleich die Interessen der FPÖ als Medieninhaber (Impressum) zu sichern", heißt es in der Stellungnahme.Und weiter: "Die Seiten selbst sind nämlich Eigentum der FPÖ. Der Aufforderung von Ex-Parteichef Strache, ihm die alleinigen Administratorenrechte zu übertragen, kann die FPÖ aus rechtlichen Gründen nicht nachkommen, denn die Seiten wurden unter Einsatz von Mitteln – sowohl finanziell als auch personell – durch die FPÖ aufgebaut und betrieben."Der gestürzte ehemalige Parteichef hatte der FPÖ über seinen Anwalt ein Ultimatum gestellt. Entweder er erhalte die Administratorenrechte für die Seite zurück oder er werde rechtliche Schritte einleiten. Facebook selbst hatte der FPÖ erst kürzlich verboten, die "HC Strache"-Seite mit jener der Partei oder des neuen Obmanns Norbert Hofer zu fusionieren Strache meldete sich selbst zu dieser neuen Entwicklung zu Wort – natürlich auf seinem privaten Facebook-Profil (50.000 Follower). Und er deutet ein Polit-Comeback an: "Herzlichen Dank an alle aufrichtigen und treuen User und Unterstützer! Jedes Ende ist ein neuer Anfang. Keine Sorge, ich komme nicht nur auf Facebook wieder."