FPÖ will Geschäfte und Schulen ab Montag öffnen

FPÖ-Chef Norbert Hofer hat sich für die sofortige Öffnung sämtlicher Geschäfte und Schulen ausgesprochen.

Unterricht nur für Schüler-Kleingruppen

FPÖ-Chef Norbert Hofer möchte alle Geschäfte unter verschärften Sicherheitsbestimmungen bereits ab Montag wieder öffnen "damit unsere Wirtschaft nicht gegen die Wand fährt". Nach Ostern sollen auch die Schulen nachziehen und wieder aufsperren.Die Öffnung der Geschäfte sollte unter den verschärften Sicherheitsbestimmungen erfolgen, die die Bundesregierung beschlossen hat ("Heute" hat berichtet) . Jedoch fordert Hofer zusätzlich auch eine Desinfektionspflicht vor der Übernahme der Schutzmasken.Darüber hinaus könnten ab Dienstag nach Ostern auch die Schulen wieder öffnen. Geht es nach dem FPÖ-Chef, sollte zunächst bis Mitte Mai nur in Kleingruppen von bis zu fünf Schülern pro Tag unterrichtet werden. Damit sei der nötige Sicherheitsabstand gegeben und der soziale Kontakt wird auf ganz wenige reduziert, so Hofer.Die Schüler sollten somit pro Klasse in kleinen Gruppen für jeweils einen Tag der Woche wieder in die Schule kommen, um mit Lehrern Kontakt zu haben, das Homeschooling zu besprechen und Tests vorzubereiten.