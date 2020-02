24.02.2020 11:41 Frau (34) erschossen, ihr Ex-Freund schweigt

Nachdem am Sonntag eine 34-jährige Frau in der Steiermark erschossen wurde, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Der Tatverdächtige wird in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert und machte bisher zum Sachverhalt keine Angaben.