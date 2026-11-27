i Rolling Stones 2026: Ron Wood, Mick Jagger, Keith Richards. GROUP DUVATEEN Deluxe-Edition erschienen Fünf neue Songs der Rolling Stones Die Rolling Stones veröffentlichen eine erweiterte Version ihres Nummer-1-Albums "Foreign Tongues" mit fünf zusätzlichen Songs. Von Jochen Dobnik 27.11.2026, 09:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit ihrem im Juli erschienenen Album "Foreign Tongues" haben die Rolling Stones sowohl Fans als auch Kritiker begeistert.

Die Band rund um Mick Jagger, Keith Richards und Ron Wood ist damit bei der kommenden Grammy-Verleihung am 7. Februar in Los Angeles für das beste Rockalbum nominiert. Auch die Single "In The Stars" erhielt zwei weitere Nominierungen.

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Jetzt erscheint eine Deluxe-Edition des Albums unter dem Titel "Foreign Tongues, Loose Lips", die fünf neue Songs beinhaltet. Die zusätzlichen Lieder sind während der ursprünglichen Albumaufnahmen entstanden und zeigen eine breite stilistische Vielfalt.

"Man möchte viele verschiedene Stilrichtungen haben – Rock, Dance, Country, Balladen und alles dazwischen", so Jagger zur dpa.

Vielfältige neue Lieder

Zu den neuen Songs zählt 'Where There’s A Will', ein Bluesstück mit markanter Mundharmonika. 'Who You Callin’ Crazy', bereits im Oktober als Single erschienen, ist eine energiegeladene Rock-Nummer mit Jazz-Saxofonist Courtney Pine.

'Human Tide' präsentiert sich als gefühlvolle Ballade. Besonders ist auch 'Bad Luck Hideaway', ein seltenes Duett von Jagger und Richards, bei dem noch einmal der 2021 verstorbene Charlie Watts am Schlagzeug zu hören ist. Die Band hatte diesen Song bereits als digitalen Bonus-Track veröffentlicht.

Mit 'She Still Comes Around' gibt es zudem ein reduziertes, fast folkiges Stück, das von Gitarre getragen wird. Auch hier singen Jagger und Richards gemeinsam.

Verschiedene Editionen erhältlich

Wer das Album bereits besitzt, muss entscheiden, ob sich der Kauf der erweiterten Version lohnt. Die neue Vinyl-Edition enthält die fünf zusätzlichen Songs auf einer eigenen Platte, während das Originalalbum als CD beiliegt. Auf der Doppel-CD sind alle Songs vereint, zudem gibt es das Album digital.

Ob die neuen Stücke künftig auch live zu hören sein werden, ist noch unklar. Auf die Frage, ob die Stones 2027 wieder auf der Bühne stehen, meint Jagger: "Ich würde gern sehr zuversichtlich klingen."