Für Urlaubsfeeling: Hotels streamen ihren Ausblick

Stichwort Digitaler Urlaub: Über Livestreams kann man ein wenig Urlaubs-Feeling von Hotels in die Selbst-Isolation holen.

Sonnenuntergänge, Meeresrauschen, Lichterspiele:Hotels in begehrten Lagen bieten malierische Anblicke - zumindest normalerweise, in einer Welt, die nicht stillsteht.In der Ära der "Bleibt-Zuhause"-Botschaften sind diese Urlaubeschauspiele, die jederzeit erreichbar schienen, auf einmal in ungeahnte Ferne gerückt. Self-Care-Tendenzen schlagen früher oder später in Wehmut um. Niemand kann sagen, wie die Welt nach Corona aussehen wird und wie sich unsere Erlebnisse verändern werden.Mit der Priorisierung der Gegenmaßnahmen zur Ausbreitung des Coronavirus, gewinnt Urlaub den Status des Besonderen wieder, den er ein wenig verloren hatte. Plötzlich ist die neue, paradieische Welt nicht mehr eine Online-Buchung entfernt und eine neue Sehnsucht überkommt uns.Es gibt einen Lichtblick, der uns während dieser Zeit Hoffnung spendet: Man kann sich die Aussichten der schönsten Hotels der Welt auch zu sich nachhause holen. Denn viele Betreiber bieten Streams zu ihren Hotspots an.Um das Fernweh also zu besänftigen, während man mit einer Chipstüte am Sofa in Erinnerungen schwelgt udn sich dem Rausch der Nostalgie hingibt, kann man einen Blick auf die besten Aussichten der Welt und das ganz ohne Touristenströme genießen.Über Livestreams können wir nach Kalifornien, Israel oder St. Barth reisen. So ist es wenigstens umweltschonender. Außerdem kann man sich hier auch schon einmal Inspiration für künftige Reisen holen.Urlaubsfeeling während der Corona-Krise vermitteln folgende Hotels:Hier werden wir zum "California Dreaming" transportiert. Ein Paradies mit Wellen, Walen und der Weite des Pazifischen Ozeans fast direkt vor uns.Beruhigende Wellengänge, Sonnenschein, Sandstrände und eine Aussicht über das Meer an der kalifornischen Küste bekommt man auch hier.Wer Big-City-Life in Kombination mit einem Hafen erleben will, ist hier richtig. Das Hotel liegt auf einer 14 Hektar großen Halbinsel in der Mission Bay. Hier findet man tropische Gärten und eine kilometerlange Küstenstrich, so weit das Auge der Kamera reicht.Wer die Großstadt vermisst und eine exotische Variante davon erleben möchte, bekommt hier einen Eindruck vom Treiben in Jerusalem.Hier gibt es Meeresgeräusche, die per Audio-Datei transferiert werden. Ein beruhigendes Meeresrauschen eignet sich auch ideal zum Einschlafen oder eine Yoga- und Meditations-Praxis für zuhause.