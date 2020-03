Gassi-Verbot für Hunde-Besitzer in Quarantäne

Wer am Coronavirus erkrankt ist und einen Hund zu Hause bei sich hat, darf nicht mehr Gassigehen. Der Österreichische Tierschutzverband rät zur Betreuung des Hundes durch Angehörige.

Betreuung im Ernstfall durch andere

Coronakranke dürfen nicht Gassigehen

Auf Hundebesitzer in Corona-Quarantäne kommen schwierige Zeiten zu. Denn wer sich in "Heim-Absonderung" befindet, darf die Wohnung nicht verlassen. Auch nicht zum Gassigehen mit dem Vierbeiner.Der Österreichische Tierschutzverein empfiehlt: "Zur Sicherheit sollten Hundebesitzer bereits im Vorfeld eine geeignete Betreuungsstelle oder Person suchen, die im Ernstfall einer Ansteckung mit Corona die Betreuung des Tieres übernehmen könnte."Ruth Jily vom Wiener Veterinäramt präzisiert: "Den Anweisungen der Landessanitätsbehörde ist zu folgen. Hundebesitzer brauchen eine Ersatzbetreuung für ihr Tier."Beruhigend – Weltweit gibt es erst einen, etwas mysteriösen, Fall der Hundeansteckung mit Corona. Das Risiko geht also gegen null.