Geburtenstation zu, Drive-In-Test, Urlauber in Not

Abteilung in Bad Ischler Klinikum musste zusperren, in OÖ gibt's erstmals einen Drive-In für einen Corona-Test und in Ägypten sitzen die Urlauber fest. Hier ein Überblick über das Wichtigste vom Tag.

Ein medizinischer Mitarbeiter am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl wurde positiv auf CoVid 19 getestet. Die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe wurde nach Bekanntwerden sofort geschlossen. Das gesamte Personal der geschlossenen Station ist in Heim-Quarantäne. Zwei werdende Mütter wurden in andere Spitäler verlegt. Neugeborene waren keine auf der Station.Nach dem Vorbild in Vorarlberg steht ab heute auch im Bezirk Vöcklabruck (erstmals in Oberösterreich) ein Drive-In für Corona-Abstriche zur Verfügung. An einem im Bezirk zentral gelegenen Parkplatz werden auf Anordnung der BH Vöcklabruck Abstriche bei Corona-Verdachtsfällen gemacht.Dutzende Urlauber sitzen derzeit in Hurghada fest. Nach einem Corona-Fall ist die Hotelanlage unter Quarantäne. Es dürften rund 50 Österreicher dort sein. Die Urlauber, darunter auch Oberösterreicher, fürchten nun, dass sie nicht mehr nach Österreich zurück können. Die AUA stellt bereits am Donnerstag den regulären Betrieb ein.