Gewinne das neue "Darksiders Genesis"

Erneut schickt uns Darksiders in den Kampf gegen die Legionen der Hölle. Und du kannst den Action-Kracher gewinnen!

Die Darksiders-Reihe ist zurück! In Darksiders Genesis kämpft Strife an der Seite seines Bruders Krieg im ersten Koop-Abenteuer der Reihe.Solo-Spieler können stets zwischen Krieg und Strife wechseln und entweder auf Kriegs starke Nahkampfangriffe bauen oder Strifes verheerendes Arsenal an Distanzattacken nutzen. Und natürlich können die Reiter der Apokalypse auch vom Rücken ihrer Pferde aus kämpfen.Das Game ist für PC, Google Stadia, PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich."Heute" verlost jeweils einen Download-Code für die Vollversion des Spiels auf PlayStation 4 und Xbox One. Einfach Formular ausfüllen, mitmachen und die Wunschplattform angeben!